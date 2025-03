Zaynab Dosso 🇮🇹 storms to a National Record & World Lead of 7.01s to win the European 60m title in Apeldoorn!



🥈 Mujinga Kambundji 🇨🇭 7.02

🥉 Patrizia van der Weken 🇱🇺 7.06 (NR)pic.twitter.com/YpNoq2whiR