Cyclisme Aérien, Evenepoel dépose encore tout le monde à Majorque

ATS

31.1.2026 - 18:34

Remco Evenepoel a fêté samedi sa troisième victoire de la saison autant de courses. Le Belge s'est imposé dans le Trophée Andratx-Pollença, quatrième manche du Challenge de Majorque.

Keystone-SDA

31.01.2026, 18:34

Déjà vainqueur jeudi dans le contre-la-montre par équipes et vendredi au terme d'un raid de 55 km, Evenepoel (26 ans) a récidivé samedi dans une course où ne figurait aucune des têtes d'affiche principales du peloton.

Cyclisme. Remco Evenepoel s'impose à Majorque avec un raid de 55 km

CyclismeRemco Evenepoel s'impose à Majorque avec un raid de 55 km

En compagnie du Français Mathys Rondel au pied de l'ascension finale, il est parvenu à distancer le coureur de la formation suisse Tudor à l'usure dans cette montée de 3 kilomètres. Derrière le nouveau leader de la formation Red Bull Bora, qui a décroché sa 69e victoire professionnelle, Rondel a pris la 2e place.

Accident de Jonas Vingegaard. Le peloton s’agace : «Je me sens mal à l'aise et en danger»

Accident de Jonas VingegaardLe peloton s’agace : «Je me sens mal à l'aise et en danger»

