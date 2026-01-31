Remco Evenepoel a fêté samedi sa troisième victoire de la saison autant de courses. Le Belge s'est imposé dans le Trophée Andratx-Pollença, quatrième manche du Challenge de Majorque.

Déjà vainqueur jeudi dans le contre-la-montre par équipes et vendredi au terme d'un raid de 55 km, Evenepoel (26 ans) a récidivé samedi dans une course où ne figurait aucune des têtes d'affiche principales du peloton.

En compagnie du Français Mathys Rondel au pied de l'ascension finale, il est parvenu à distancer le coureur de la formation suisse Tudor à l'usure dans cette montée de 3 kilomètres. Derrière le nouveau leader de la formation Red Bull Bora, qui a décroché sa 69e victoire professionnelle, Rondel a pris la 2e place.