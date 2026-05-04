Le Belge Remco Evenepoel et l'Allemand Florian Lipowitz, 2e du Tour de Romandie, ne participeront pas au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, nouvelle appellation du Dauphiné (7-14 juin). Ils souhaitent préparer au mieux le Tour de France, a annoncé lundi leur équipe, la Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Florian Lipowitz vient de terminer à la 2e place du Tour de Romandie. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Le double champion olympique belge sort d'une campagne de classiques intense marquée par sa victoire dans l'Amstel Gold Race et deux podiums dans les Monuments du printemps (3e au Tour des Flandres, 2e de Liège-Bastogne-Liège).

L'objectif, explique son équipe dans un communiqué, est de l'amener dans un état de «fraîcheur totale» à Barcelone, où le Tour de France 2026 s'élancera dans deux mois, le 4 juillet.

Evenepoel ne participera à aucune course d'ici là, contrairement à Florian Lipowitz qui s'alignera lui au départ du Tour de Slovénie (17-21 juin), juste avant la Grande boucle.

Troisième et meilleur jeune l'an dernier pour sa première participation au Tour de France, le coureur allemand (25 ans) a décroché dimanche la deuxième place du classement général du Tour de Romandie derrière Pogacar après deux autres performances solides au Tour du Pays basque (2e derrière Paul Seixas) et au Tour de Catalogne (3e derrière Vingegaard et Lenny Martinez).