Annoncé favori du Tour de Romandie (29 avril – 4 mai), Remco Evenepoel n'aura pas la partie facile. Le Belge fera notamment face à deux anciens vainqueurs de la boucle romande.

Keystone-SDA ATS

Le double champion olympique de Paris 2024, qui a repris la compétition la semaine dernière et a immédiatement démontré être en forme (1er de la Flèche brabançonne, 3e de l'Amstel Gold Race), aura face à lui le vainqueur sortant, l'Espagnol Carlos Rodriguez, ainsi que le lauréat de l'édition 2022, le Russe Aleksandr Vlasov.

Un autre ancien vainqueur (2021), le Britannique Geraint Thomas, figure pour sa part sur la liste des remplaçants. Il pourrait donc potentiellement aussi prendre le départ, ont indiqué les organisateurs dans leur communiqué.

Plusieurs coureurs français s'aligneront aussi avec l'ambition de jouer la vie dure aux favoris. On peut ainsi citer Lenny Martinez, David Gaudu ou encore Aurélien Paret-Peintre. Le Portugais Joao Almeida aura sans doute également son mot à dire.

Jan Christen espère briller

Côté suisse, les têtes d'affiche seront les rouleurs Stefan Küng (malgré un nez fracturé lors de sa chute sur Paris – Roubaix) et Stefan Bissegger. Tous deux sont attendus surtout sur le prologue et le chrono final.

Mais pour le classement général, les espoirs reposent principalement sur le jeune Argovien Jan Christen (20 ans), qui s'est illustré en début de saison sur le Tour d'Algarve en gagnant une étape et portant le maillot jaune. Il a ensuite été victime d'une fracture de la clavicule en chutant le 2 mars lors de la Faun Ardèche Classic.

Décision à Thyon 2000 ?

Le Tour de Romandie 2025 proposera un total de 683 km et plus de 13'000 m de dénivellation. La victoire finale devrait se décider lors de la 4e étape entre Sion et Thyon 2000 le samedi 3 mai, ou lors du contre-la-montre final le lendemain à Genève.

L'épreuve débutera mardi 29 avril par un prologue à Saint-Imier. La 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg et sera l'occasion d'honorer le centenaire de la naissance de l'artiste fribourgeois Jean Tinguely. Deux étapes en boucles suivront, la première autour de la Grande Béroche (NE), l'autre autour de Cossonay (VD).