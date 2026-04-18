  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Amstel Gold Race Evenepoel grand favori en l'absence de Pogacar

ATS

18.4.2026 - 15:41

Remco Evenepoel s'avance comme le grand favori de l'Amstel Gold Race dimanche en l'absence de Tadej Pogacar. Il avait terminé 3e l'année dernière, derrière Mattias Skjelmose et Pogacar.

Remco Evenepoel s'avance comme le grand favori de l'Amstel Gold Race dimanche.
Remco Evenepoel s'avance comme le grand favori de l'Amstel Gold Race dimanche.
IMAGO/Photo News

Keystone-SDA

18.04.2026, 15:41

Il y a douze mois, retardé par une chute dans le peloton, le Belge avait réussi l'exploit de revenir in extremis sur «Pogi» parti seul à une quarantaine de kilomètres de la ligne mais avait fini, épuisé, par être battu dans un sprint à trois.

«Je serai motivé, non pas par un sentiment de revanche, mais simplement parce que je veux gagner cette course qui est unique en son genre et souvent faite de multiples rebondissements», a déclaré le petit cannibale vendredi à la télévision belge VRT à propos de la seule classique néerlandaise du calendrier qui doit son nom à une marque de bière.

Les 257 kilomètres du tourniquet limbourgeois – au départ de Maastricht, les coureurs effectuent des boucles avant d'arriver à Valkenburg – sont parsemés de 27 côtes courtes mais sèches pour approcher un dénivelé positif de plus de 3000 mètres. Les relances sont nombreuses et les routes étroites nécessitent un placement optimal afin de ne pas être piégé au moment des accélérations. Spectacle garanti!

«Le course est longue et rythmée. Cela me convient parfaitement. Elle ressemble à Liège-Bastogne-Liège, bien que les côtes soient plus courtes», analyse le double champion olympique de Paris 2024, qui retrouvera le champion du monde slovène le 26 avril sur la Doyenne des classiques.

«J'ai acquis la conviction l'an passé que je peux gagner l'Amstel», appuie le leader de la formation RedBull-BORA-Hansgrohe qui a rejoint les Pays-Bas jeudi en provenance de Calpe. «En Espagne, j'ai alterné les longues séances avec les sorties plus courtes mais très intensives. Je me sens très bien», a poursuivi le troisième du récent Tour des Flandres, remporté par Tadej Pogacar.

Tour des Flandres. «Simplement trop fort», Pogacar s'impose pour la 3e fois sur le «Ronde»

Tour des Flandres«Simplement trop fort», Pogacar s'impose pour la 3e fois sur le «Ronde»

Cosnefroy et Grégoire ambitieux

En l'absence de l'ogre de la formation UAE mais aussi de Tom Pidckock et Ben Healy, blessés, le vainqueur sortant Mattias Skjelmose sera un autre prétendant logique à la victoire. Le Danois avait surpris tout le monde en 2025 pour se retrouver sur la plus haute marche du podium, entouré d'Evenepoel et Pogacar, une incongruité qu'il est le seul coureur à avoir réussi à ce jour.

«C'est vrai que se retrouver au milieu de ces deux phénomènes, c'est plutôt cool», s'était pincé le coureur de la Lidl-Trek dont il sera le leader unique en l'absence de l'Espagnol Juan Ayuso, malade.

S'il faut chercher d'autres poils à gratter dimanche, les regards se tournent vers la France après les 3e et 4e places de Benoît Cosnefroy et Romain Grégoire vendredi sur la Flèche brabançonne, la course qui fait la transition entre les classiques flamandes et le triptyque ardennais Amstel/Flèche wallonne/Liège-Bastogne-Liège.

Les plus lus

«Les toutous d'une politique America First», la droite européenne s'éloigne de Trump
Un trio français gâche la fête helvétique, record explosé chez les dames
Le pape regrette que ses discours en Afrique soient mal interprétés
«C’était fait pour des bombes» - Nathalie Baye, la discrète en majesté
Gravement malade, l’actrice Nathalie Baye a rendu son dernier souffle
Des catholiques américains troublés par les propos de Trump