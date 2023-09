Remco Evenepoel a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne, devant Romain Bardet. Le leader du classement général, Sepp Kuss, a sereinement terminé à plus de 27 minutes du vainqueur.

Quel numéro! Le Belge Remco Evenepoel, qui a perdu vendredi tout espoir de conserver son titre sur la Vuelta, a retrouvé ses jambes pour remporter en solitaire cette étape disputée entre Sauveterre-de-Béarn et Puerto de Belagua, devant le Français Romain Bardet.

Distancé au classement général, à plus de 27 minutes du leader Sepp Kuss (Jumbo-Visma), «le petit cannibale» a vite rebondi, en attaquant dès les premiers kilomètres de course. Romain Bardet s'est accroché mais a finalement laissé le Belge s'envoler vers la victoire à 4 kilomètres de l'arrivée, après avoir passé plus de 140 kilomètres en tête.

Le champion du monde du contre-la-montre est également allé chercher le maillot du meilleur grimpeur dans cette étape courue entre la France et l'Espagne, qui comprenait deux cols classés hors catégorie.

ATS