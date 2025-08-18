  1. Clients Privés
Fête fédérale de lutte Tonnes de sciure héliportées : le terrain de jeu est prêt

ATS

18.8.2025 - 17:44

A Mollis (GL), les sept cercles de sciure ont été mis en place lundi pour accueillir à la fin août la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS). Les 37 tonnes de matériau ont été acheminées par hélicoptère afin de préserver intacte une pelouse cultivée pour l'occasion.

Les sept cercles de sciure ont été mis en place.
Les sept cercles de sciure ont été mis en place.
Keystone

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:44

Trois phases de vol ont été nécessaires pour acheminer les tonnes de sciure emballées dans d'énormes bâches jusqu'à l'arène du Glarnerland. D'ordinaire, la sciure est transportée par camions.

Or, le gazon de l'arène de lutte suisse est aussi au cœur de l'événement: depuis qu'il a été semé à l'automne dernier, il est strictement interdit de le fouler, a indiqué une porte-parole de la FFLS à Keystone-ATS. Des camions y laisseraient des traces indélébiles.

Le transport par hélicoptère jusqu'au terrain de l'aérodrome où se déroule la manifestation se révèle en outre moins coûteux et plus efficace. Quant à la sciure produite localement, elle sera transformée une fois la fête finie en panneaux de particules et en granulés de bois.

