  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fête fédérale de lutte Schlegel leader à mi-parcours, deux favoris en grande difficulté

ATS

30.8.2025 - 17:54

Werner Schlegel occupe la tête de la Fête fédérale à Mollis après quatre des huit passes. Il devance le surprenant Fritz Ramseier. Deux des favoris, Fabian Staudenmann et Samuel Giger, sont loin.

Werner Schlegel est bien parti à Mollis.
Werner Schlegel est bien parti à Mollis.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.08.2025, 17:54

30.08.2025, 18:05

Schlegel, qui a battu Staudenmann en fin d'après-midi dans les dernières secondes, a gagné ses quatre passes. Le solide charpentier saint-gallois (1m88, 113 kg) possède 0,25 point d'avance sur le Bernois Ramseier, qui constitue la surprise de la journée de samedi.

Le choc entre le Roi sortant, Joel Wicki, et Armon Orlik n'a pas eu de vainqueur. A mi-parcours, tous deux accusent 1,5 point de retard sur le leader. Cités parmi les grands favoris pour la victoire, Samuel Giger et Fabian Staudenmann semblent déjà hors du coup. Ils comptent tous deux 2,5 points de handicap.

C'est quoi la lutte suisse ?

C'est quoi la lutte suisse ?

Alors que la fête fédérale de lutte suisse se rapproche, nous vous invitons à découvrir, à travers cette vidéo, les origines de ce sport emblématique.

27.08.2025

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
«La gestion de ce drame fut désastreuse» - Le Valais présente ses excuses
Thoune égare ses premiers points, le FCZ s'impose à Winterthour
D'anciens diplomates demandent à la Suisse d'agir
Premier succès pour Ruth Croft, pas de quadruplé pour la légende Dauwalter