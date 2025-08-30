Werner Schlegel occupe la tête de la Fête fédérale à Mollis après quatre des huit passes. Il devance le surprenant Fritz Ramseier. Deux des favoris, Fabian Staudenmann et Samuel Giger, sont loin.

Werner Schlegel est bien parti à Mollis. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Schlegel, qui a battu Staudenmann en fin d'après-midi dans les dernières secondes, a gagné ses quatre passes. Le solide charpentier saint-gallois (1m88, 113 kg) possède 0,25 point d'avance sur le Bernois Ramseier, qui constitue la surprise de la journée de samedi.

Le choc entre le Roi sortant, Joel Wicki, et Armon Orlik n'a pas eu de vainqueur. A mi-parcours, tous deux accusent 1,5 point de retard sur le leader. Cités parmi les grands favoris pour la victoire, Samuel Giger et Fabian Staudenmann semblent déjà hors du coup. Ils comptent tous deux 2,5 points de handicap.