Son message bouleversant Fabian Cancellara en deuil: «Je ne serais pas là où je suis sans toi»

Nicolas Larchevêque

14.8.2025

Fabian Cancellara et sa famille sont en deuil. L’ancien cycliste bernois a annoncé mercredi sur son compte Instagram le décès de son père, Donato. Il lui a rendu un vibrant hommage.

Rédaction blue Sport

14.08.2025, 12:09

«Au revoir papa.» Fabian Cancellara pleure la disparition de son père, Donato. La légende du cyclisme suisse l’a révélée mercredi sur les réseaux sociaux en honorant sa mémoire dans un message touchant.

«Tu étais plus qu'un père, tu étais mon guide, mon plus grand soutien et ma source d'inspiration. Tu m'as appris la valeur du travail acharné, de l'engagement et du dévouement quotidiens. Tu m'as mis sur mon premier vélo et m'as montré jusqu'où deux roues et de la détermination pouvaient me mener», a ainsi écrit le Bernois de 44 ans.

«Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans toi»

Avant d’ajouter : «À travers chaque succès et chaque défi de ma vie et de ma carrière, tu as été là pour moi et pour toute notre famille. Je ne serais vraiment pas là où je suis aujourd'hui sans toi. Les temps sont durs, mais je continuerai d'avancer, avec le sourire, comme tu l'as toujours fait et comme tu le voudrais.»

Fabian Cancellara. «Ce serait plus simple si on avait deux Alaphilippe et deux Hirschi»

Fabian Cancellara«Ce serait plus simple si on avait deux Alaphilippe et deux Hirschi»

Fabian Cancellara, retraité du peloton depuis 2016, détient l’un des plus beaux palmarès du monde du vélo. En plus d’avoir remporté de multiples courses classiques et de titres nationaux, il a décroché deux médailles d’or olympique en contre-la-montre (2008 et 2016) et a été sacré champion du monde, toujours en chrono, à quatre reprises.

Celui qui compte également 11 victoires d’étapes sur les grands tours (8 sur le Tour de France et 3 sur la Vuelta) est aujourd’hui le propriétaire de l’équipe suisse Tudor Pro Cycling Team, créée en 2018.

