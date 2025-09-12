Après des années de galère en Coupe du monde, Fabio Püntener a enfin réussi à percer cette saison. L'Uranais sera l'une des meilleures chances de médaille de la Suisse dimanche lors de la course de cross-country masculine des Mondiaux valaisans.

Keystone-SDA, par Jonas Schneeberger (Crans-Montana) ATS

Bien sûr, il y aura à Crans-Montana des vététistes suisses au palmarès plus fourni que celui de Püntener. Mathias Flückiger a retrouvé son niveau à temps, Filippo Colombo a tout pour monter sur le podium, Lars Forster est capable du meilleur dans un bon jour et, surtout, Nino Schurter aura envie de parachever son illustre carrière avec un dernier coup d'éclat.

Mais c'est bien Fabio Püntener l'homme en forme de la délégation helvétique. Pourtant, rares étaient ceux à avoir remarqué le coureur de 25 ans avant cette année, car ses trois premières saisons dans l'élite ont été pour le moins compliquées, si ce n'est catastrophiques.

Trois saisons maudites

«Il y a toujours eu quelque chose» pour ralentir sa progression. Tellement de choses que Püntener a commencé à tenir les comptes. «La première année, pendant le Covid, j'ai été en quarantaine avant plusieurs courses, quand je n'ai pas moi-même été malade», se remémore-t-il. «Lorsque j'ai pu reprendre l'entraînement, je me suis blessé au genou. Et quand tout est rentré en ordre, je me suis fait mal à une côte lors d'une chute.»

Et ce n'est pas tout. «Je me suis cassé la clavicule à deux reprises. Après la première fracture, j'ai été renversé par une voiture à l'entraînement. Lors de la première course qui a suivi, une spectatrice m'est rentrée dedans», énumère l'Uranais.

Bref, c'était comme si on lui avait jeté un mauvais sort. Cette succession interminable de galères pesait sur lui comme une malédiction. Avec pour conséquence que Püntener devait prendre des départs avec des dossards très élevés, jusqu'au dossard 80.

Une hésitation, mais pas d'abandon

«Ce serait mentir que de dire que je n'ai pas rechigné», déclare Püntener avec du recul. Malgré tous ses malheurs, il a toutefois toujours vécu des petits moments positifs qui lui ont montré qu'il était capable de briller.

Et surtout, avec l'entraîneur national Beat Müller, qui a toujours cru en lui, il pouvait compter sur un fervent défenseur dans les rangs de la fédération. «Fabio possède toutes les qualités d'un bon vététiste. Il court très efficacement. Il est fort mentalement et en même temps, il est très modeste», félicite Müller.

Fabio Püntener a fini par rendre à son entraîneur cette confiance en montant deux fois sur le podium cette saison, sur le front de la Coupe du monde. Il est actuellement le Suisse le mieux classé au classement général.

Débuts tardifs

Mais ces succès ne sont pas venus de nulle part. Lors des tests de performance en mars, Püntener a établi un record jamais vu auparavant, révèle Müller. Même Nino Schurter dans ses meilleures années n'avait pas réussi de telles performances.

Les années maudites de Püntener sont l'une des raisons de son éclosion tardive, mais il y en a d'autres. Contrairement à de nombreux autres vététistes, l'Uranais a intégré les structures de la fédération et le cadre national junior tardivement, à l'âge de 18 ans. «J'ai toujours aimé faire du vélo, mais j'en ai longtemps fait simplement pour m'amuser», explique Püntener.