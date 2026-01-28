  1. Clients Privés
Skicross Forfait à Val di Fassa, Fanny Smith préserve son dos avant les JO

ATS

28.1.2026 - 09:52

Fanny Smith ne participera pas aux épreuves de Coupe du monde de Val di Fassa ce week-end, a annoncé Swiss-Ski mercredi. La Vaudoise, blessée au dos, préfère se reposer avant le début des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février)

Fanny Smith: un dos qui pose des questions.
Fanny Smith: un dos qui pose des questions.
sda

Keystone-SDA

28.01.2026, 09:52

JO 2026 - Skicross. Fanny Smith, des douleurs au dos qui mettent du plomb dans l'aile ?

JO 2026 - SkicrossFanny Smith, des douleurs au dos qui mettent du plomb dans l’aile ?

La médaillée de bronze des deux derniers JO sera en revanche de la partie en début de semaine prochaine pour les «test events» de Livigno, a précisé Swiss-Ski. Elle aura ensuite le temps de se préparer au mieux pour l'épreuve olympique, qui aura lieu le vendredi 20 février.

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

Fanny Smith : «Les Jeux m'ont forgée»

À 33 ans, Fanny Smith participe déjà à ses cinquièmes Jeux olympiques. Auteure d'un très bon début de saison malgré une blessure lors de la préparation, elle souhaite aborder ces Jeux avec moins de pression.

27.01.2026

