Fanny Smith ne participera pas aux épreuves de Coupe du monde de Val di Fassa ce week-end, a annoncé Swiss-Ski mercredi. La Vaudoise, blessée au dos, préfère se reposer avant le début des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février)

Fanny Smith: un dos qui pose des questions. sda

Keystone-SDA ATS

La médaillée de bronze des deux derniers JO sera en revanche de la partie en début de semaine prochaine pour les «test events» de Livigno, a précisé Swiss-Ski. Elle aura ensuite le temps de se préparer au mieux pour l'épreuve olympique, qui aura lieu le vendredi 20 février.