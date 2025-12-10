  1. Clients Privés
Skicross Fanny Smith, les JO... : les enjeux de l’hiver en sept questions

par Hans Leuenberger

10.12.2025 - 10:35

La saison de skicross débute jeudi à Val Thorens. Les champions du monde helvétiques en titre, la Vaudoise Fanny Smith et le Bernois Ryan Regez, sont attendus en cette saison olympique. Tour d'horizon des enjeux de la discipline en sept questions.

KEYSTONE

Tout le monde est-il en forme dans l'équipe suisse?

Les neuf athlètes ayant le statut de membre de l'équipe nationale ont bien passé l'été. Seuls la St-Galloise Anna Dietrich et le Fribourgeois Alex Marro, membres du cadre B, sont annoncés blessés et forfaits pour la saison.

La lutte pour les tickets olympiques sera-t-elle rude?

L'équipe suisse est très compétitive, avec en tête les deux champions du monde Fanny Smith et Ryan Regez. Quatre places sont disponibles tant chez les dames que chez les hommes pour les Jeux olympiques. La lutte pour les billets risque d'être rude, surtout chez les hommes. Même ceux qui remplissent strictement la limite A – le champion du monde Regez a encore besoin d'une place dans le top 8 pour l'atteindre – ne sont pas assuré de participer.

Combien de courses de sélection sont prévues?

Neuf, dont trois se dérouleront sur le sol suisse: la course nocturne d'Arosa, mardi, et les compétitions de Veysonnaz, les 24 et 25 janvier, qui clôtureront la période de sélection.

Les concurrentes les plus redoutables de Fanny Smith sont-elles de retour?

La Suédoise Sandra Näslund (39 victoires en Coupe du monde) et la Canadienne Marielle Thompson (36) reviennent de blessure. Toutes deux devraient donner du fil à retordre à la championne du monde Fanny Smith. A Val Thorens, 43 femmes étaient à l'entraînement pour le coup d'envoi de la saison – un nombre inhabituellement élevé. Chez les hommes aussi, tous les grands noms sont en lice.

Les Russes vont-ils se montrer?

La Russie a fait appel avec succès devant le TAS contre l'exclusion olympique prononcée par la FIS. La question de savoir quand ses sportifs pourront à nouveau prendre le départ de la Coupe du monde sous drapeau neutre reste ouverte. L'équipe de skicross russe s'est entraînée cet été avec les Suisses à Saas-Fee et St-Moritz. Aux Jeux olympiques de 2018 et 2022, la Russie a remporté la médaille de bronze chez les hommes, et comptent de nombreuses athlètes.

Le parcours olympique est-il encore une boîte noire?

Oui. Le parcours n'a pas encore été construit, et aucune course n'a encore eu lieu au-dessus de Livigno. L'événement test est prévu pour les 2 et 3 février. Pendant ces deux jours, tous les athlètes sélectionnés seront sur place. Et les organisateurs vérifieront si les sauts conviennent.

Que sait-on du parcours?

Il existe un modèle 3D du départ du tracé olympique. L'équipe suisse fait reproduire ce tronçon à St-Moritz. Techniquement parlant, le parcours n'est pas considéré comme particulièrement difficile pour les skieurs, car les snowboardeurs empruntent un parcours similaire. On s'attend à de nombreux éléments et à une compétition intense. L'entraîneur national Enrico Vetsch prévoît des conditions de course comparables à celles d'il y a quatre ans à Pékin.

