Skicross Après sa chute, Fanny Smith renonce à l’épreuve à Montafon

ATS

11.3.2026 - 11:25

Fanny Smith renonce à disputer la manche de Coupe du monde de Montafon, dont la phase finale est prévue jeudi. La Vaudoise n'a pas pu se préparer de manière optimale après sa chute de Kopaonik, a expliqué Swiss-Ski mercredi.

Fanny Smith, médaillée d'argent aux derniers JO, renonce à s'aligner à Montafon.
Fanny Smith, médaillée d’argent aux derniers JO, renonce à s'aligner à Montafon.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.03.2026, 11:25

11.03.2026, 11:30

La triple médaillée olympique (argent en 2026, bronze en 2018 et 2022), qui avait lourdement chuté au passage d'une bosse en finale de la deuxième épreuve organisée à la fin février à Kopaonik en Serbie, a eu besoin de temps pour récupérer. Mais elle se sent bien, a souligné Swiss-Ski.

Skicross. Sur la boîte, Lack profite de la malheureuse chute de Fanny Smith

SkicrossSur la boîte, Lack profite de la malheureuse chute de Fanny Smith

Fanny Smith pointe au 4e rang de la Coupe du monde avec 441 points. Elle n'a plus aucune chance de déloger la leader Sandra Näslund (868 unités au compteur) alors que cinq épreuves restent au programme. Les dernières courses de la saison sont prévues à Craigleith au Canada (21-22 mars) puis à Galliväre en Suède (28-29 mars).

