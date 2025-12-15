  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Skicross à Arosa Fanny Smith freinée : «Je dois encore rattraper mon retard»

ATS

15.12.2025 - 14:48

Fanny Smith aborde la saison olympique avec prudence. Comme l'admet la Vaudoise avant la Coupe du monde de skicross à Arosa, une blessure la limite actuellement à l'entraînement et elle accuse un retard dans sa préparation.

Fanny Smith aborde la saison olympique avec prudence.
Fanny Smith aborde la saison olympique avec prudence.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.12.2025, 14:48

«Je suis satisfaite du début de saison et de ma condition physique. Mais je sais aussi où je dois encore rattraper mon retard. J'espère être à 100% d'ici février», a déclaré Smith lundi après avoir terminé 3e et 5e lors de la première épreuve à Val Thorens le week-end dernier.

Skicross. Fanny Smith décroche son premier podium de l’hiver

SkicrossFanny Smith décroche son premier podium de l’hiver

La double médaillée olympique s'était blessée à la jambe cet été, sans que la nature exacte de sa blessure ne soit précisée. Elle a dû quelque peu adapter son programme habituel et a pris du retard sur son calendrier. La skieuse de 33 ans doit faire preuve de prudence en matière d'effort physique. Comme l'a expliqué l'entraîneur Enrico Vetsch, la blessure n'est pas grave, mais elle limite quelque peu l'explosivité de Smith.

Lenherr, Détraz et Gantenbein forfaits

Contrairement à Jonas Lenherr et Romain Détraz, Smith sera au départ à Arosa. Lenherr, qui a manqué toute la saison 24/25 en raison d'une blessure au pied et qui a fait son retour à Val Thorens, est forfait en raison d'une élongation abdominale. Détraz s'est lui blessé au genou gauche en France. Des examens effectués en Suisse ont révélé une légère contusion osseuse et une légère lésion du ménisque.

Talina Gantenbein ne sera pas en pleine forme à domicile. L'Engadinoise de 27 ans lutte contre un virus tenace depuis un moment. Les éliminatoires de la course de sprint à Arosa sont prévues mardi soir (à partir de 17h30).

Skicross. Journée noire pour les Rouges et Blancs à Val Thorens

SkicrossJournée noire pour les Rouges et Blancs à Val Thorens

Les plus lus

Un camion percute une cycliste, qui décède
Trump affirme que la mort du réalisateur Rob Reiner serait liée à son anti-trumpisme «enragé»
«Je ne suis pas fière de ne pas avoir fini la course, mais...»
«Je ne suis pas un empoisonneur», clame Frédéric Péchier
«On est quatre frères et sur les quatre, c'était le plus gentil de tous»