Fanny Smith a signé samedi son troisième podium en quatre épreuves disputées dans la Coupe du monde 2025/26. La Vaudoise a terminé 2e à San Candido, quatre jours après avoir pris la 3e place à Arosa.

Fanny Smith (à droite) deuxième à San Candido. Keystone

Keystone-SDA ATS

La Villardoue a été devancée de 34 centièmes par la gagnante, la Française Marielle Berger Sabbatel. La troisième place est revenue à la Suédoise Sandra Näslund, qui a ainsi essuyé son premier échec de la saison après avoir gagné les trois premières épreuves.

Les Suisses ont fait encore mieux dans la course masculine, même si la victoire leur a également échappé. Le vétéran Alex Fiva (39 ans) a pris la 2e place, juste devant Tobias Baur. Les deux Helvètes n'ont rien pu faire face au Canadien Reece Howden.