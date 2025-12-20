  1. Clients Privés
Skicross Fanny Smith signe un troisième podium en Coupe du monde

ATS

20.12.2025 - 14:13

Fanny Smith a signé samedi son troisième podium en quatre épreuves disputées dans la Coupe du monde 2025/26. La Vaudoise a terminé 2e à San Candido, quatre jours après avoir pris la 3e place à Arosa.

Fanny Smith (à droite) deuxième à San Candido.
Fanny Smith (à droite) deuxième à San Candido.
Keystone

Keystone-SDA

20.12.2025, 14:13

La Villardoue a été devancée de 34 centièmes par la gagnante, la Française Marielle Berger Sabbatel. La troisième place est revenue à la Suédoise Sandra Näslund, qui a ainsi essuyé son premier échec de la saison après avoir gagné les trois premières épreuves.

Les Suisses ont fait encore mieux dans la course masculine, même si la victoire leur a également échappé. Le vétéran Alex Fiva (39 ans) a pris la 2e place, juste devant Tobias Baur. Les deux Helvètes n'ont rien pu faire face au Canadien Reece Howden.

