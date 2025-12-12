  1. Clients Privés
Skicross Fanny Smith décroche son premier podium de l’hiver

ATS

12.12.2025 - 13:59

Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens. Nouvelle victoire de la Suédoise Sandra Näslund.

Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens (archive).
Fanny Smith a décroché la 3e place de la 2e épreuve de Coupe du monde à Val Thorens (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.12.2025, 13:59

12.12.2025, 14:08

Pas forcément au top physiquement, la Vaudoise s'est bien battue. En quarts et en demi-finales, elle a effectué des remontées pour aller chercher sa qualification. En finale, la skieuse de Villars a tapé le haut d'un roller et elle a dû s'employer pour monter sur la boîte. Devant, Sandra Näslund n'a connu aucun problème pour signer sa 41e victoire en Coupe du monde, un jour après son 40e triomphe. Entre les deux grandes dames du ski-cross, on retrouve la Française Marielle Berger Sabbatel.

Skicross. Journée noire pour les Rouges et Blancs à Val Thorens

SkicrossJournée noire pour les Rouges et Blancs à Val Thorens

Jolie 5e place pour Saksja Lack. La Zurichoise avait mal négocié le négatif en demi-finales, mais elle s'est bien reprise lors de la petite finale grâce aussi à une excellente glisse.

Déception chez les messieurs avec seulement deux hommes en quarts de finale: Alex Fiva et Thomas Baur. Mais les deux athlètes ont terminé 3e de leur série et leur route s'est arrêtée là. Romain Détraz n'a pas pris le départ, alors que Jonas Lenherr, Gil Martin, et Ryan Regez ont été éliminés en huitièmes de finale. Victoire pour le Canadien Kevin Drury devant Simone Deromedis et Tristan Takats.

