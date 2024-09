Fariba Hashimi est devenue samedi la première Afghane à remporter une étape du circuit UCI. Elle a remporté la 5e et avant-dernière étape du Tour de l'Ardèche.

Fariba Hashimi a remporté une étape du circuit UCI (archives). KEYSTONE

ATS

Il s'agit de la première victoire internationale de Fariba Hashimi. Cette cycliste de 21 ans, 8e du dernier Tour de l'Avenir, court sous les couleurs du Centre mondial du cyclisme (CMC) d'Aigle, l'équipe des réfugiés, au côté notamment de sa soeur Yulduz.

«Je suis heureuse de pouvoir représenter mon pays et les femmes de mon pays dans la plus grande étape et la plus grande course, non seulement pour être présente mais aussi pour gagner» a-t-elle expliqué dans une vidéo transmise par l'organisation de la course.

