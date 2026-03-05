  1. Clients Privés
Ski alpinisme Marianne Fatton poursuit sa razzia d’or aux Européens

ATS

5.3.2026 - 12:04

La Suisse continue sa moisson de médailles aux championnats d'Europe de Shahdag en Azerbaïdjan. Le duo Marianne Fatton/Thomas Bussard a cueilli l'or dans le relais mixte jeudi.

Keystone-SDA

05.03.2026, 12:04

La Neuchâteloise, sacrée en sprint la veille, et le Fribourgeois, vice-champion d'Europe chez les messieurs mercredi, ont survolé les débats en l'absence des champions olympiques français Emily Harrop/Thibault Anselmet. Malgré une pénalité de 3'', ils ont devancé de plus de 50 secondes l'Italie, 2e, l'Allemagne se parant pour sa part de bronze.

Ski alpinisme. Après l'or olympique, Marianne Fatton s'adjuge un nouveau titre

Ski alpinismeAprès l’or olympique, Marianne Fatton s’adjuge un nouveau titre

Marianne Fatton poursuit donc son hiver de rêve, elle qui est devenue la première championne olympique de l'histoire du ski alpinisme avant de conquérir l'argent du relais mixte aux JO avec Jon Kistler. Elle ajoute un troisième titre continental à un palmarès qui comprend aussi un or mondial en sprint en 2025. Thomas Bussard savoure quant à lui sa revanche après sa non-sélection pour les Jeux de Milan-Cortina.

JO 2026 - Ski alpinisme. Marianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse

JO 2026 - Ski alpinismeMarianne Fatton et Jon Kistler font chavirer de bonheur la Suisse

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

La Roche fête Mathilde Gremaud et Marianne Fatton

Le commune fribourgeoise a accueilli ses deux championnes olympiques de Milan-Cortina comme il se doit. Un cortège dans le village et une partie officielle dans la salle de gym ont été organisés, de quoi ravir les deux athlètes locales.

27.02.2026

