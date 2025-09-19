  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je donne le meilleur de moi-même» Federica Brignone espère revenir en compétition cet hiver

ATS

19.9.2025 - 22:40

Federica Brignone, qui a survolé la Coupe du monde en 2024/25, croit pouvoir faire son retour en compétition dès cet hiver. C'est ce qu'elle a confié vendredi à 140 jours du coup d'envoi des JO 2026.

Federica Brignone vise un come-back.
Federica Brignone vise un come-back.
EPA

Keystone-SDA

19.09.2025, 22:40

«Je retrouve une vie normale, je me sens de plus en plus comme une sportive de haut niveau», a expliqué Brignone dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FIS. «Je suis encore en train de faire de la rééducation (réd: dans le centre médical de la Juventus), il y a encore du chemin à faire avant de reskier, mais chaque jour qui passe je m'en rapproche et je crois que c'est encore possible pour cet hiver», a-t-elle poursuivi.

«Je donne le meilleur de moi-même et travaille dur pour retrouver la compétition cet hiver, mais je pense que je saurais si c'est faisable seulement quand j'aurais rechaussé mes skis», a estimé la no 1 mondiale.

L'Italienne, qui a dominé l'hiver dernier en remportant le gros globe, dix victoires sur le circuit et un sacre mondial en géant, a toutefois déjà prévenu qu'elle ne sera pas «parfaite comme (elle l'était) les saisons précédentes»: «Avec mon corps, ce n'est physiologiquement pas possible, cela va être un sacré défi», a-t-elle insisté.

Brignone, 35 ans, a été victime d'une double fracture tibia-péroné de la jambe gauche le 3 avril lors des Championnats d'Italie, sa dernière course de l'hiver.

Elle a subi une seconde opération fin juillet pour «accélérer» sa convalescence: «Cela a été le moment le plus dur des cinq derniers mois (...) Normalement début août, j'en ai fini avec la préparation physique, je suis prête à skier et là, j'étais encore en béquilles, c'était dur pour moi.»

Brignone a tout gagné dans sa carrière, sauf un titre olympique. Les JO 2026 débutent le 6 février, avec la descente dames le 8 février à Cortina, le Super-G le 12 et le géant le 15.

Les plus lus

Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture
Taxé de wokisme, un président d'université du Texas démis de ses fonctions
Un sixième sacre pour Fourcade, grâce au dopage d’un rival !