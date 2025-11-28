  1. Clients Privés
Cyclisme Fernando Gaviria sanctionné pour conduite en état d’ivresse

Melchior Cordonier

28.11.2025

Le sprinteur colombien Fernando Gaviria, parmi les coureurs les plus rapides du peloton depuis dix ans, a été condamné cette semaine à Monaco pour conduite en état d'ivresse, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Le Colombien Fernando Gaviria condamné à Monaco pour conduite en état d’ivresse (image d’archives).
Le Colombien Fernando Gaviria condamné à Monaco pour conduite en état d’ivresse (image d’archives).
IMAGO

Agence France-Presse

28.11.2025, 13:31

Le coureur de 31 ans, qui réside à Monaco comme nombre de ses collègues, a écopé de 2 mois de prison avec sursis, 5.000 euros d'amende et deux ans d'interdiction de conduire dans la petite principauté méditerranéenne, conformément aux réquisitions du parquet.

Le procès a eu lieu mardi, le jour où Gaviria s'est engagé avec la formation espagnole Caja Rural Seguros, qui évolue en deuxième division.

Il faisait suite à un contrôle le 22 octobre à la mi-journée à cause d'une conduite dangereuse. L'alcoolémie du coureur avait été mesurée à 1,18 mg par litre d'air expiré, soit près de 2,40 g/l de sang.

Lors de l'audience, il a expliqué qu'il était stressé à cause de son travail et de soucis de famille. Ce jour-là, il avait bu quelques cocktails avant de prendre le volant pour aller chercher à manger, a rapporté le quotidien Monaco-Matin.

Passé professionnel en 2015, Gaviria compte 52 victoires mais son dernier succès remonte à une étape du Tour de Colombie en février 2024. Cette saison, l'équipe espagnole Movistar, avec laquelle il était sous contrat depuis 2023, ne l'a retenu pour aucun des trois Grands tours (Giro, Tour de France et Vuelta).

