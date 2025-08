«Gagner le Tour de France, ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est que sacrifices que je ne suis pas sûre d'être capable de reproduire.» Pauline Ferrand-Prévot, qui aspire «à du repos», est revenue dimanche devant la presse sur le parcours qui lui a permis de remporter à 33 ans la Grande Boucle à sa première participation.

🎙 🇫🇷 Pauline @FERRANDPREVOT : « J’ai juste envie de profiter de ce moment. Ça n'arrivera peut-être qu’une fois dans ma vie donc j’ai vraiment envie d’en profiter et de savourer. » 💛



💛 Les premiers mots de la vainqueure du Maillot Jaune, c’est par ici 👇#TDFF2025… pic.twitter.com/80uedZkm08 — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) August 3, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«J'ai d'abord envie de penser à mes parents, qui ont toujours été là surtout dans les mauvais moments», a-t-elle dit en préambule quelques heures après son triomphe à Châtel, en Haute-Savoie. «Je les entraîne dans mes délires, dans mes galères. Ils m'ont suivie dans les reconnaissances, en Bretagne, dans les Alpes; ils me filent des bidons en course. Sans eux, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui.»

La Rémoise, 33 ans, avait d'abord «envie de profiter du moment, avec les fans, la famille». Quant à l'année prochaine, «je ne sais pas. Je veux d'abord savourer. Se préparer pour le Tour, c'est tellement dur, je ne suis pas sûre d'être capable de le refaire. Laissez-moi du temps pour y penser», a-t-elle affirmé. «C'est tellement dur, tellement dur», a répété la Française. «Tout cela, c'est dingue. Le résultat de tellement de sacrifices», a-t-elle insisté.

Victorieuse de Paris-Roubaix au sortir de l'hiver, 2e du Tour des Flandres, elle a ensuite «mis le focus sur le Tour» après avoir abandonné le Vuelta en mai car elle «ne le sentait pas».

«Mais le Tour des Flandres et Roubaix, il fallait que j'y aille. Je n'avais plus frotté dans un peloton depuis tellement longtemps. Et sur le Tour, cela frotte vraiment beaucoup», a expliqué «PFP», qui s'était consacrée pleinement au VTT les sept années précédentes pour réussir «l'objectif d'une carrière», à savoir décrocher l'or olympique lors des Jeux de Paris-2024.

«Ma fin de carrière ? Ce serait extraordinaire de terminer en 2027»

Et ensuite, il a fallu perdre quelques kilos. «Entre Roubaix et le départ du Tour, j'ai perdu quatre kilos que j'espère reprendre assez vite (rires).» «Mais la phase d'entraînement plus importante a été d'enchaîner les longues ascensions, encore et encore, pour être prête à affronter le Col de la Madeleine», point culminant du Tour cette année, où elle a assommé la course.

«Habituée aux efforts d'un peu plus d'une heure en VTT», la championne française a grimpé la Madeleine en une heure et sept minutes samedi lors de la victoire d'étape qui l'a propulsée vers son succès final, là où elle avait mis près d'une heure vingt lors des reconnaissances. «Ma fin de carrière ? Ce serait extraordinaire de terminer en 2027 avec les Mondiaux (en Haute-Savoie) à domicile», a-t-elle conclu.