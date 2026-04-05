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Tour des Flandres Feu rouge grillé : Pogacar et Evenepoel risquent le tribunal !

Clara Francey

5.4.2026

Les coureurs du Tour des Flandres qui ont franchi un passage à niveau malgré le feu rouge signalant l'approche d'un train, seront poursuivis par la justice belge, a annoncé dimanche le parquet de Flandre orientale.

Agence France-Presse

05.04.2026, 20:22

05.04.2026, 20:24

«Les contrevenants seront identifiés et un procès-verbal sera dressé», a indiqué le parquet alors que le vainqueur, Tadej Pogacar, ainsi que Remco Evenepoel, 3e, figurent parmi la vingtaine de concurrents concernés.

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A plus de 200 kilomètres de l'arrivée, à Wichelen, l'arrivée imminente d'un train signalée par un feu rouge enjoignant les cyclistes à s'arrêter n'a pas dissuadé une partie du peloton de franchir les voies, tandis que le reste s'est arrêté, derrière les barrières baissées. Les deux groupes ont pu se retrouver quelques kilomètres plus loin, après l'intervention de la direction de course pour ralentir ceux qui étaient passés.

Brûler un feu rouge à un passage à niveau est une infraction de la 4e catégorie qui peut conduire à une comparution devant le tribunal de police, selon l'agence de presse belge Belga. Au niveau sportif, passer outre les feux de signalisation est passible d'une sanction pouvant aller jusqu'à la disqualification.

En conférence de presse, Tadej Pogacar a justifié l'attitude des coureurs par la «surprise». «Tout à coup, trois mecs ont sauté au milieu de la route en nous demandant de nous arrêter. Mais comment peut-on s'arrêter en une seconde ? Ils auraient dû le faire plus tôt, pas à 10 mètres de la barrière», a déclaré le Slovène.

«J'ai même pensé que les gars qui ont sauté sur la route étaient des manifestants et que quelque chose de dingue était en train de se passer. La règle est un peu bizarre», a-t-il conclu, visiblement peu tracassé par la mésaventure.

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