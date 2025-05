Les Suisses ont connu les joies du podium tant chez les dames que chez les messieurs samedi en Coupe du monde de short track. Filippo Colombo et Linda Indergand ont tous deux décroché un 3e rang à Nove Mesto.

Les deux Suisses ont tous deux décroché la troisième place. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Dernier Suisse à s'être imposé en short track (en 2022), Filippo Colombo fut le premier coureur à passer à l'action, accélérant dans le 6e des 7 tours. Le Tessinois a ensuite tenu le choc lorsque Victor Koretzky est passé à l'offensive dans le dernier tour, mais lui et le Français n'ont rien pu faire face à Christopher Blevins.

Impérial dans l'emballage final, Blevins a signé son troisième succès en trois courses de short track disputées cette saison. Il a devancé sur le fil Koretzky, Colombo se classant à 1''. Lars Forster (6e à 9'') et Thomas Litscher (8e à 10'') complètent la bonne performance d'ensemble helvétique.

Les Suissesses ont toutefois fait encore plus fort samedi en République tchèque, dans une course qui s'est là aussi jouée dans le final. La Nidwaldienne Linda Indergand a dû s'avouer vaincue au sprint devant la Néerlandaise Puck Pieterse (1re) et la championne du monde Britannique Evie Richards (2e).

La médaillée de bronze des JO 2021, qui n'avait pas décroché de podium depuis plus d'un an, a quant à elle devancé d'un souffle trois de ses compatriotes: Alessandra Keller (4e) et Jolanda Neff (5e) ont également été classées dans le même temps, Nicole Koller (6e) terminant quant à elle à 1''.