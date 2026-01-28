Colosse installé depuis plusieurs années comme cadre du XV de France, avec qui il a réalisé le Grand Chelem en 2022, double champion d'Europe avec La Rochelle, Uini Atonio a été brutalement contraint de mettre un terme à sa carrière mercredi en raison d'un problème cardiaque.

⇥ Uini Atonio a été admis hier au Centre Hospitalier de La Rochelle suite à une suspicion de problème cardiaque. Les examens médicaux ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd’hui stable et il demeure, sous surveillance, en soins intensifs.



Agence France-Presse Clara Francey

Du haut de ses 68 sélections avec le XV de France, les cinq dernières comme titulaire lors du Tournoi-2025 remporté par les Bleus, et de ses 330 matches avec La Rochelle depuis 2011, le pilier droit de 35 ans était aussi redouté en mêlée qu'apprécié par ses partenaires pour sa bonhomie.

«Tout notre soutien pour ton rétablissement, la santé avant tout. On est avec toi, Uini», a commenté la fédération française sur ses réseaux sociaux. La fédération irlandaise, premier adversaire des Bleus dans le Tournoi des six nations (5 février - 14 mars), a salué «un grand compétiteur qui avait toujours un sourire et une poignée de main après le match.»

Dans un rugby moderne qui use terriblement les corps, et encore plus ceux de sa stature (1,96 mètre, 145 kg), sa longévité était impressionnante. Le joueur, né en 1990 en Nouvelle-Zélande, a été encore capable d'enchaîner 27 matches, dont 23 comme titulaire, la saison dernière, en club comme en sélection. Lors du Mondial-2023, à 33 ans, il était déjà le joueur le plus âgé de l'effectif bleu.

La question de la prolongation de sa carrière jusqu'au Mondial-2027 se posait même, à un poste de pilier droit, le plus technique du rugby qui peut faire gagner ou perdre chaque mêlée, où aucun joueur n'a réussi à s'imposer derrière lui.

«J'ai un contrat avec le Stade Rochelais jusqu'en 2027. Je ne sais pas pourquoi je ne viserais pas des titres ou même de rejouer en équipe de France (...) La Coupe du monde, oui, c'est loin et ce n'est pas loin... mais ça reste quand même des objectifs pour chaque joueur qui joue en Top 14», disait-il à l'AFP en août dernier, alors en convalescence après une opération aux ischio-jambiers qui l'a écarté des terrains six mois, la plus longue absence de sa carrière.

«Humilité et rayonnement»

De retour sur les terrains en décembre, appelé avec les Bleus pour le Tournoi-2026, il n'avait pas pu se présenter à Marcoussis lundi. Prévu comme titulaire dimanche contre Clermont, il avait dû déclarer forfait lors de l'échauffement, se plaignant d'une douleur à la poitrine.

Les examens médicaux réalisés mardi «ont confirmé un accident cardiaque. Son état est aujourd'hui stable et il demeure sous surveillance, en soins intensifs», a annoncé mercredi matin son club de La Rochelle.

«A l'issue de son hospitalisation, Uini devra observer une longue période de convalescence. Il est désormais établi qu'il ne pourra pas poursuivre sa carrière de joueur», a annoncé La Rochelle, où le pilier avait commencé sa reconversion durant son absence des terrains en 2025 en prenant le rôle de consultant de la mêlée.

«Ce qu'il dit a beaucoup de poids, parce qu"il peut se mettre au niveau des joueurs, leur montrer concrètement. Beaucoup de choses relèvent du ressenti : le savoir, c’est une chose, mais tant que tu ne descends pas sur le terrain, que tu ne ressens pas et que tu ne montres pas pendant que tu es encore physiquement capable de le faire, ce n’est pas pareil» appréciait auprès de l'AFP mi-janvier l'entraîneur des avants de La Rochelle, Donnacha Ryan.

«En Bleu, comme sous le maillot du Stade Rochelais, Uini Atonio a été -et reste- un pilier au sens large», a rendu hommage mercredi la Ligue nationale de rugby, soulignant «sa stature, son humilité et son rayonnement.»

La carrière d'Atonio n'a toutefois pas été linéaire. Si sa première sélection remonte à 2014, sous le sélectionneur Philippe Saint-André, il a manqué le Mondial-2019 au Japon avant de revenir en force en 2020 et de s'imposer comme titulaire indiscutable, après l'éphémère Coupe d'automne des nations 2020.

«Sportivement, c'est un des meilleurs piliers aujourd'hui, voire le meilleur. Humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a toujours un mot pour faire rire, pour mettre la bonne ambiance. Il est indispensable à l'équipe», assurait en 2023 le centre international du Racing 92 Gaël Fickou.