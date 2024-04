Le meneur américain Rajon Rondo, double champion NBA avec les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, a annoncé mardi la fin de sa carrière, à 38 ans.

Rajon Rondo avec les Boston Celtics en 2012. KEYSTONE

AFP Melchior Cordonier

Rondo n'avait plus joué dans le championnat nord-américain depuis la fin de la saison 2021-2022 avec les Cleveland Cavaliers.

«C'est terminé. Je ne peux plus» retourner en NBA, a-t-il expliqué au podcast «All The Smoke». «Je préfère passer du temps avec mes enfants.»

Joueur à fort caractère, passeur émérite et doté d'une excellente vision du jeu, Rondo avait contribué au 17e et dernier sacre des Boston Celtics en 2008 lors de sa deuxième saison NBA, aux côtés du «Big3» Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen.

Douze ans plus tard, il avait joué un rôle clef en sortie de banc avec les Los Angeles Lakers de LeBron James, champions en 2020 dans la bulle anti-Covid d'Orlando, étant ainsi titré avec les deux plus grandes franchises de la ligue.

En 957 rencontres NBA, Rondo a tourné en moyenne à 9,8 points, 7,9 passes et 4,5 rebonds.