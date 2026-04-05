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Basketball Fin de match houleuse à Monaco : un joueur termine en sang

Clara Francey

5.4.2026

L'AS Monaco Basket est à deux doigts de verrouiller la première place du championnat à l'issue de la saison régulière après sa victoire dimanche à domicile contre Dijon (108-95), marquée par une fin de match houleuse qui pourrait valoir une suspension à son joueur Juhann Begarin.

Agence France-Presse

05.04.2026, 21:41

05.04.2026, 23:30

A cinq journées du terme, la «Roca Team» (21 victoires pour 3 défaites) possède désormais trois succès d'avance sur son dauphin Nanterre, battu à Paris (96-92), ainsi que la différence particulière, et peut aborder sereinement sur le parquet la fin de la saison régulière.

Begarin pourra-t-il la disputer ? Le polyvalent international français, qui dépanne ces derniers mois avec brio dans un secteur intérieur de la «Roca Team» dépeuplé, a reçu une faute disqualifiante à 1 min 30 secondes de la fin après une bagarre avec le pivot de Dijon Quentin Losser.

Après une lutte au rebond, les deux joueurs se sont empoignés et Begarin a décoché un coup de poing qui a conduit Losser à rejoindre les vestiaires avec du sang sur le visage.

Il pourrait être convoqué par la commission de discipline qui peut prononcer une suspension, laquelle n'arrangerait pas les affaires de l'ASM dont l'effectif déjà très réduit par les absences et départs (sept joueurs pros sur la feuille de match dimanche).

Une fin de match en eau de boudin pour Begarin qui, juste avant, avait permis à son équipe, d'un tir primé puis d'un dunk (102-88, 38e), de repousser la JDA revenue à seulement sept longueurs à cinq minutes du buzzer après avoir compté 24 points de retard en fin de troisième quart-temps (84-60).

Le match aussi été marqué côté ASM par les grosses performances d'Elie Okobo (23 pts, 9 passes décisives et 6 interceptions, 33 d'évaluation) et Alpha Diallo (29 pts et 7 rebonds, 32 d'évaluation), ainsi que par le premier point inscrit chez les professionnels par Maxim Klitschko, fils de Vitali Klitschko (20 ans, 2,16 m), ancien champion du monde de boxe et actuel maire de Kiev. Le pivot des Espoirs monégasques était entré en jeu pour la première fois le week-end passé.

Gravelines-Dunkerque a pour sa part largement dominé à la maison la lanterne rouge Le Portel (100-78), grâce notamment à un double-double de son capitaine Valentin Chery (18 pts et 13 rebonds).

Le BCM (13e, 8 v./17 d.) reprend ses deux succès d'avance sur le barragiste Saint-Quentin.

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