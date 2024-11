Pas d'exploit pour Elfic Fribourg pour son dernier match de poule de l'EuroCup. Opposées aux Gazelles de Lattes Montpellier, les joueuses de Romain Gaspoz se sont inclinées 93-60 et sont éliminées.

Les joueuses de Romain Gaspoz se sont inclinées 93-60 jeudi soir contre Montpellier. IMAGO

ATS

Pas de play-off donc, l'objectif avoué des filles et du club. Parce qu'il aurait fallu quatre victoires au lieu de trois et ne pas avoir à tout jouer sur une improbable victoire en France face à une formation qui a signé six succès en autant de matches. Elfic finit à la troisième place du groupe et ne rentre pas dans les quatre meilleurs troisièmes, eux aussi qualifiés.

Menées de 14 points à la mi-temps, les multiples championnes de Suisse ont cédé au fil de la rencontre pour terminer sur un écart de 33 points.

