NBA Fin de série pour les Rockets de Capela

ATS

1.3.2026 - 07:09

Fin de série pour les Houston Rockets samedi en NBA. Clint Capela et ses équipiers, qui avaient gagné leurs trois derniers matches, se sont inclinés 115-105 sur le parquet de Miami.

Keystone-SDA

01.03.2026, 07:09

01.03.2026, 08:03

L'homme du match fut le centre du Heat Bam Adebayo, auteur de 24 points et 11 rebonds. L'arrière suédois Pelle Larsson a ajouté 20 points pour la franchise floridienne, dont 10 inscrits dans un dernier quart-temps remporté 30-22 par Miami.

Le pivot genevois Clint Capela a pour sa part cumulé 7 points et 3 rebonds en 13 minutes passées sur le parquet, pour un différentiel nul. Le meilleur marqueur des Rockets, lesquels conservent la 3e place à l'Ouest malgré cette défaite (la 22e en 59 parties), fut une nouvelle fois Kevin Durant (32 points).

