NBA Coup dur et fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser !

ATS

6.3.2026 - 08:54

La première saison de Yanic Konan Niederhäuser en NBA est terminée. Blessé au pied droit mercredi, le «rookie» fribourgeois des Clippers va devoir se faire opérer, selon plusieurs médias américains.

Keystone-SDA

06.03.2026, 08:54

06.03.2026, 08:55

Le jeune pivot est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse lors d'un match des Los Angeles Clippers face aux Indiana Pacers. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Vilaine chute en NBA. Inquiétude pour le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser

Vilaine chute en NBAInquiétude pour le Fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser

Selon Sports Illustrated et ESPN, «YKN» souffre d'une blessure de Lisfranc. Il va devoir subir une intervention chirurgicale et ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Drafté en 30e position par les Clippers en juin dernier, Niederhäuser aura disputé 41 matches pour sa première saison dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Il a marqué 4,3 points et capté 2,9 rebonds en moyenne par match.

Capela et Houston battus

Les Houston Rockets de Clint Capela ont connu la défaite jeudi face à Golden State. Les Texans se sont inclinés 115-113 après prolongation face à des Warriors toujours privés de Stephen Curry.

Le pivot genevois a marqué quatre points et saisi trois rebonds, affichant le meilleur bilan de son équipe (+11). Il n'est pas entré en jeu en «overtime», où les Rockets ont subi la loi de Brandin Podziemski (7 points).

Les Washington Wizards ont quant à eux subi une septième défaite consécutive face au Jazz de l'Utah (122-112). Les joueurs de la capitale évoluaient toujours sans Kyshawn George, qui a manqué un deuxième match de rang en raison d'une blessure au coude gauche.

