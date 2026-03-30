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Mondial de curling Fin de série pour la Suisse, balayée par l'Italie

ATS

30.3.2026 - 09:05

Les Suisses ont été défaits une 1re fois au Championnat du monde face à l'Italie 7-1 entre dimanche et lundi. Auparavant, ils avaient remporté un 4e succès de rang face à la Tchéquie 9-7 en Utah.

Marco Hösli et ses coéquipiers sont deuxièmes en Utah, derrière la Suède. (Archives)
Marco Hösli et ses coéquipiers sont deuxièmes en Utah, derrière la Suède. (Archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.03.2026, 09:05

30.03.2026, 09:14

Face aux Tchèques, les Suisses se sont mis inutilement en difficulté. Ils ont entamé le 10e end en menant 7-4, mais ont vu leurs adversaires égaliser. La dernière pierre de la manche supplémentaire a permis à l'équipe du skip Marco Hösli de remporter les débats grâce à un coup de deux.

Cette série d'invincibilité s'est ensuite interrompue face à l'Italie. Après quatre manches, les Suisses étaient déjà dos au mur, menés 3-0. Au 7e end, les Italiens ont réalisé un coup de quatre, forçant Justin Hausheer, Simon Gloor, le skip Marco Hösli et Philipp Hösli à l'abandon.

Au classement, la Suisse occupe la deuxième place derrière la Suède, qui a remporté ses cinq matches jusqu’à présent. Le quatuor glaronais disputera son prochain match lundi soir contre la Chine (22h00, heure suisse).

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