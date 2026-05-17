  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Formule E Fin de week-end sans succès pour les pilotes suisses à Monte-Carlo

ATS

17.5.2026 - 17:33

Le week-end de Formule E à Monaco s'est achevé sans podium pour les Suisses. L'ancien leader du championnat du monde, Edoardo Mortara, continue de perdre du terrain au classement général.

Week-end difficile pour les Suisses en Formule E à Monaco.
Week-end difficile pour les Suisses en Formule E à Monaco.
EPA

Keystone-SDA

17.05.2026, 17:33

Après avoir largement manqué le podium samedi en terminant 17e au volant de sa Mahindra, le Genevois a longtemps été en lice pour le podium lors de la deuxième course le lendemain. Il a toutefois dû se contenter d'une 5e place. Nico Müller (Porsche) s'est classé 11e et 7e, tandis que Sébastien Buemi (Jaguar) a terminé respectivement 5e et 17e.

Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) est le nouveau leader du Championnat du monde. Après ses 2e et 4e places à Monte-Carlo, il mène le classement général avec 128 points, devant Rowland (109) et Mortara (103). La prochaine course, qui sera également la onzième des 17 courses de la saison, aura lieu le 20 juin à Sanya, dans le sud de la Chine.

Les plus lus

Vague d'arnaques au faux policier dans le canton de Fribourg
La course interrompue après un énorme accident d'Alex Marquez
L’UDC veut supprimer les hautes écoles pédagogiques
Le feu après une frappe près d'une centrale nucléaire
Modène meurtrie par une voiture folle
La Suisse a raté la finale pour seulement 15 points