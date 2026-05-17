Le week-end de Formule E à Monaco s'est achevé sans podium pour les Suisses. L'ancien leader du championnat du monde, Edoardo Mortara, continue de perdre du terrain au classement général.

Week-end difficile pour les Suisses en Formule E à Monaco. EPA

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Après avoir largement manqué le podium samedi en terminant 17e au volant de sa Mahindra, le Genevois a longtemps été en lice pour le podium lors de la deuxième course le lendemain. Il a toutefois dû se contenter d'une 5e place. Nico Müller (Porsche) s'est classé 11e et 7e, tandis que Sébastien Buemi (Jaguar) a terminé respectivement 5e et 17e.

Le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) est le nouveau leader du Championnat du monde. Après ses 2e et 4e places à Monte-Carlo, il mène le classement général avec 128 points, devant Rowland (109) et Mortara (103). La prochaine course, qui sera également la onzième des 17 courses de la saison, aura lieu le 20 juin à Sanya, dans le sud de la Chine.