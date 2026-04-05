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Ski alpinisme Caroline Ulrich et Jon Kistler 6es de l'ultime épreuve de la saison

ATS

5.4.2026 - 12:11

La Suisse s'est classée 6e du relais mixte de la finale de la Coupe du monde dimanche à Villars-sur-Ollon. Le Fribourgeois Rémi Bonnet a marqué cette dernière semaine de compétition avec deux succès et la victoire finale au classement général.

Jon Kistler n'a pas doublé la mise dimanche en relais mixte après son succès la veille en sprint.
Jon Kistler n'a pas doublé la mise dimanche en relais mixte après son succès la veille en sprint.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.04.2026, 12:11

05.04.2026, 12:40

Pour cette dernière épreuve de la saison, la paire suisse, composée de la Vaudoise Caroline Ulrich et du Zurichois Jon Kistler, argenté lors des JO 2026 dans cette discipline, a terminé à 1'17''2 des vainqueurs espagnols. Les duos italiens et français ont complété le podium, respectivement à la 2e place (à 12''8) et à la 3e place (à 18''1).

Une grande première pour Bonnet

Rémi Bonnet a été l'athlète suisse le plus en vue lors de ces cinq jours de compétition dans les Alpes vaudoises. Grâce à ses victoires lors de la verticale mercredi et en épreuve individuelle jeudi, il s'est assuré la victoire aux classements de ces deux disciplines ainsi qu'au général, devenant le premier Suisse à remporter la Coupe du monde de ski alpinisme depuis Florent Troillet en 2009/10.

Ski alpinisme. Rémi Bonnet gagne l'individuelle et s'assure le général

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La championne olympique neuchâteloise Marianne Fatton a conclu sa saison sur une 4e place dans sa discipline-phare du sprint samedi, tandis que Kistler s'est imposé chez les messieurs.

Ski alpinisme. Un nouveau succès helvétique lors du sprint à Villars-sur-Ollon

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