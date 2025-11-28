Après une saison haletante, place à la grande finale de SailGP du côté d'Abu Dhabi ! Tenants du titre, les Espagnols devront devancer les Australiens, les Néo-Zélandais et les Britanniques s'ils veulent défendre leur couronne. Y parviendront-ils ? Réponse sur blue Zoom dès 11h ce samedi 29 novembre.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Ce week-end, Abu Dhabi accueille l'ultime rendez-vous de la saison 2025 de SailGP. Quel équipage repartira de la capitale des Émirats arabes unis avec le jackpot de 2 millions de dollars promis au vainqueur de la Grande finale, qui aura lieu dimanche lors de la 8ᵉ course du week-end ? Réponse sur blue Zoom !

Le programme de cet ultime rendez-vous de la saison Samedi 29 novembre dès 11h (heure suisse) : 4 courses en flotte

Dimanche 30 novembre dès 11h (heure suisse) : 3 courses en flotte puis la Grande Finale avec les trois meilleures équipes de la saison