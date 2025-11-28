Après une saison haletante, place à la grande finale de SailGP du côté d'Abu Dhabi ! Tenants du titre, les Espagnols devront devancer les Australiens, les Néo-Zélandais et les Britanniques s'ils veulent défendre leur couronne. Y parviendront-ils ? Réponse sur blue Zoom dès 11h ce samedi 29 novembre.
SailGP : vibrez sur blue Zoom
Compétition nautique la plus spectaculaire au monde, le SailGP est diffusé en libre accès sur blue Zoom. Retrouvez plus d’informations sur la «Formule 1 des mers» sur notre page spéciale.
Ce week-end, Abu Dhabi accueille l'ultime rendez-vous de la saison 2025 de SailGP. Quel équipage repartira de la capitale des Émirats arabes unis avec le jackpot de 2 millions de dollars promis au vainqueur de la Grande finale, qui aura lieu dimanche lors de la 8ᵉ course du week-end ? Réponse sur blue Zoom !
Le programme de cet ultime rendez-vous de la saison
- Samedi 29 novembre dès 11h (heure suisse) : 4 courses en flotte
- Dimanche 30 novembre dès 11h (heure suisse) : 3 courses en flotte puis la Grande Finale avec les trois meilleures équipes de la saison
Le classement général avant cette dernière étape
- Emirates GBR / Dylan Fletcher : 85 points
- Black Foils / Peter Burling : 82 points
- Bonds Flying Roos / Tom Slingsby : 80 points
- Los Gallos / Diego Botin : 76 points
- France / Quentin Delapierre : 61 points
- Northstar / Giles Scott : 48 points
- Rockwool Racing / Nicolai Sehested : 38 points
- Switzerland / Sébastien Schneiter : 38 points
- Germany By Deutsche Bank / Erik Heil : 31 points
- Red Bull Italy / Ruggero Tita : 22 points
- Mubadala Brazil / Martine Grael : 16 points
- United States / Taylor Canfield : -4 points