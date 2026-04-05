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Nouveau record du monde Une Italienne repousse encore les limites du ski de vitesse

Clara Francey

5.4.2026

Sextuple championne du monde de ski de vitesse, l'Italienne Valentina Greggio a établi vendredi dernier un nouveau record du monde de la discipline lors des Speed Masters FIS.

Ski de vitesse : 10 ans après, l'Italienne Valentina Greggio améliore son record du monde !

Ski de vitesse : 10 ans après, l'Italienne Valentina Greggio améliore son record du monde !

05.04.2026

Rédaction blue Sport

05.04.2026, 22:24

05.04.2026, 22:41

C'est à Vars, en France, sur la mythique piste de Chabrières, longue de plus d'un kilomètre et présentant une pente pouvant atteindre 98 %, que Valentina Greggio a signé cet exploit.

Sur ce tracé réputé comme l'un des meilleurs au monde pour le ski de vitesse, l'Italienne de 35 ans a amélioré son précédent record, qui datait de 2016, de plus d'1 km/h pour porter la marque à 248,270 km/h. La barre des 250 km/h n'est donc plus très loin pour la Transalpine.

Chez les hommes, le record du monde est détenu par le Français Simon Billy. En 2023, le Haut-Alpin avait atteint une vitesse maximale de 255,5 km/h.

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