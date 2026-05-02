Florian Lipowitz n'a pas réussi à mettre en difficulté le maillot jaune du Tour de Romandie dans le col du Jaun. Relégué à 35 secondes de Tadej Pocagar au général, l'Allemand aura encore une chance dimanche.

Pour le moment, Tadej Pogacar se montre trop fort pour Florian Lipowitz. IMAGO/Sirotti

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Il a été le seul à rester dans la roue du Slovène lorsque ce dernier a attaqué à 3,2 km du dernier sommet de cette étape entre Broc et Charmey. Mais Lipowitz n'a pas tenu jusqu'au bout. «Je me sentais bien durant cette journée, le plan était de suivre «Pogi» le plus loin possible. Je suis allé au bout de moi-même», s'est félicité le grimpeur, qui a reconnu son point faible: «Il sait que je n'aime pas les gros changements de tempo, et il a réussi à accélérer dans le dernier kilomètre. Tadej a de nouveau bien joué son coup ce samedi.»

Lipowitz s'améliore «course après course»

Le grimpeur de 25 ans de la formation Red Bull Bora Hansrgohe a cependant tenu la distance lors de la descente vers l'arrivée à Charmey. Il termine à 14 secondes de Pogacar, maintenant l'écart au sommet du Jaun. «Je suis très heureux de ma journée, c'est un beau succès d'équipe. Je m'améliore course après course», a souligné celui qui avait déjà terminé derrière le maillot jaune à Martigny mercredi.

La dernière étape s'annonce décisive, et l'Allemand a encore une carte à jouer dans la longue montée vers Leysin (13,9 km à 6%, avec des passages à 12%). Une montée suffisamment difficile pour espérer un mano à mano entre les deux hommes, qui possèdent une confortable avance sur la troisième place occupée par Lenny Martinez (à 2'23 du leader).

Mais Lipowitz a laissé entrevoir de la fatigue sur la ligne d'arrivée samedi. «Je me réjouis d'avoir une pause après le Romandie, pour ensuite me préparer en vue du Tour de France», a-t-il déclaré. La course de dimanche nous dira si le 3e de la dernière Grande Boucle a les armes pour empêcher le glouton slovène de s'offrir un premier sacre sur le TdR.