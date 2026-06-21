  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme Florian Lipowitz remporte le Tour de Slovénie

ATS

21.6.2026 - 17:40

L'Allemand Florian Lipowitz, 3e de la Grande Boucle en 2025, a remporté dimanche le Tour de Slovénie. Ceci après s'être adjugé la 5e et dernière étape, à Novo Mesto.

Florian Lipowitz a remporté dimanche le Tour de Slovénie.
Florian Lipowitz a remporté dimanche le Tour de Slovénie.
IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA

21.06.2026, 17:40

Lipowitz, qui partagera avec Remco Evenepoel le statut de leader de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe au Tour de France (4-26 juillet), a attaqué peu avant le sommet de la dernière difficulté, placée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, et personne n'a pu le suivre.

Sans réel rival, le coureur allemand termine au classement général avec 42 secondes d'avance sur son jeune (22 ans) équipier italien Giulio Pellizari et plus de deux minutes sur le Slovène Jakob Omrzel, 20 ans à peine.

Il inscrit son nom au palmarès d'une épreuve remportée à deux reprises par le passé par Primoz Roglic (2015, 2018) et Tadej Pogacar (2021, 2022).

Les plus lus

Canicule : tout ce qu'il faut faire (et éviter) à chaque heure de la journée
«La Suisse de ma jeunesse n'existe plus»
«Il a échoué lamentablement» : Trump enterre Starmer avant même sa démission
Italie : une voiture avec neuf jeunes tombe dans un canal, 3 morts
«Activité obscène» - En jet privé, Infantino symbole de la démesure de la FIFA
Faux papiers, sociétés écrans : le trafic de permis de séjour prospère en Suisse