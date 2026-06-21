L'Allemand Florian Lipowitz, 3e de la Grande Boucle en 2025, a remporté dimanche le Tour de Slovénie. Ceci après s'être adjugé la 5e et dernière étape, à Novo Mesto.

Florian Lipowitz a remporté dimanche le Tour de Slovénie. IMAGO/Sirotti

Keystone-SDA ATS

Lipowitz, qui partagera avec Remco Evenepoel le statut de leader de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe au Tour de France (4-26 juillet), a attaqué peu avant le sommet de la dernière difficulté, placée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, et personne n'a pu le suivre.

Sans réel rival, le coureur allemand termine au classement général avec 42 secondes d'avance sur son jeune (22 ans) équipier italien Giulio Pellizari et plus de deux minutes sur le Slovène Jakob Omrzel, 20 ans à peine.

Il inscrit son nom au palmarès d'une épreuve remportée à deux reprises par le passé par Primoz Roglic (2015, 2018) et Tadej Pogacar (2021, 2022).