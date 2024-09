Flurina Rigling a décroché la médaille d'argent en cyclisme aux Jeux olympiques de Paris. La Japonaise Keiko Sugiura a réglé au sprint le petit groupe de tête, devant la Zurichoise de 27 ans et l'Américaine Clara Brown, médaillée de bronze.

Flurina Rigling a pu croire à la médaille d'or, mais elle a été battue au sprint. KEYSTONE

ATS

Rigling a dû faire usage de son sens tactique tout au long des 56,8 kilomètres de course. Elle est parvenue à conserver sa place dans le groupe de tête composé de six coureuses. Seule athlète C2 à appartenir à ce groupe, Flurina Rigling a su calculer ses efforts et garder suffisamment d'énergie en vue du sprint final.

La Suissesse, qui avait manqué le bronze pour trois dixièmes mercredi lors du contre-la-montre, s'est offert samedi sa deuxième médaille depuis le début des Jeux paralympiques de Paris. Elle avait ouvert le compteur helvétique en décrochant d'entrée le bronze dans la poursuite individuelle sur piste.

gma, ats