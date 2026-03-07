Janik Riebli a manqué d'un rien son troisième podium individuel en Coupe du monde samedi.

Janik Riebli a manqué d'un rien son troisième podium individuel en Coupe du monde. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Obwaldien a pris la 4e place du sprint en skating de Lahti, remporté par le maître Johannes Klaebo, à 0''07 de la 3e place décrochée par le Français Jules Chappaz. Deuxième Helvète présent en finale, Valerio Grond a terminé 6e.

Chez les dames, seule la médaillée de bronze du 50 km olympique Nadja Kälin a pu se hisser en demi-finales (une première pour elle dans la discipline), mais la Grisonne s'est arrêtée à ce stade de la compétition. Nadine Fähndrich, Anja Weber et Alina Meier avaient quant à elles pris la porte dès les quarts de finale.