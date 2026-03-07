  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski de fond Janik Riebli manque d’un rien le podium en sprint à Lahti

ATS

7.3.2026 - 13:20

Janik Riebli a manqué d'un rien son troisième podium individuel en Coupe du monde samedi.

Janik Riebli a manqué d'un rien son troisième podium individuel en Coupe du monde.
Janik Riebli a manqué d'un rien son troisième podium individuel en Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.03.2026, 13:20

L'Obwaldien a pris la 4e place du sprint en skating de Lahti, remporté par le maître Johannes Klaebo, à 0''07 de la 3e place décrochée par le Français Jules Chappaz. Deuxième Helvète présent en finale, Valerio Grond a terminé 6e.

Chez les dames, seule la médaillée de bronze du 50 km olympique Nadja Kälin a pu se hisser en demi-finales (une première pour elle dans la discipline), mais la Grisonne s'est arrêtée à ce stade de la compétition. Nadine Fähndrich, Anja Weber et Alina Meier avaient quant à elles pris la porte dès les quarts de finale.

«Je suis extrêmement reconnaissante». Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

«Je suis extrêmement reconnaissante»Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

Les plus lus

Crans-Montana : nouvelles révélations sur les employés du service de sécurité publique
Un célèbre scénariste a rendu son dernier souffle
Donald Trump menace d’étendre les frappes américaines
Moqué par Jimmy Fallon, Donald Trump mène la guerre «au feeling» !
Loïc Meillard brillant et «situation inédite» pour Marco Odermatt