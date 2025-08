Le 4e Tour de France Femmes a battu des «records d'audience» avec 2,7 millions de téléspectateurs en moyenne par étape, a indiqué lundi France Télévisions. La Française Pauline Ferrand-Prévot a remporté cette édition dimanche.

Keystone-SDA ATS

Cette audience moyenne, qui constitue un «record historique» pour cette compétition, se situe «plus de 500'000 téléspectateurs au-dessus» des trois éditions précédentes de la compétition relancée en 2022, selon un communiqué du groupe public, citant des chiffres de Médiamétrie.

La part d'audience s'est élevée à 31,9% sur l'ensemble des 9 étapes en moyenne, avec un pic à 41,2% lors de l'étape de dimanche, suivie par 4,4 millions de téléspectateurs en moyenne.

Globalement, 25,7 millions de téléspectateurs ont suivi au moins une minute du Tour de France Femmes 2025, «au plus haut depuis le lancement de la course en 2022», soit 7,4 millions de téléspectateurs de plus qu'en 2024.

A titre de comparaison, 45 millions de téléspectateurs avaient regardé au moins une minute du Tour de France Hommes, remporté le 27 juillet par le Slovène Tadej Pogacar.