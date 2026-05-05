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Vuelta féminine Le verdict est tombé pour Noemi Rüegg : fracture de l'épaule

ATS

5.5.2026 - 07:47

Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droite, a annoncé son équipe EF Education-Oatly lundi soir. La Zurichoise avait chuté dans la journée lors de la 2e étape de la Vuelta femenina.

Keystone-SDA

05.05.2026, 07:47

05.05.2026, 07:52

Cette blessure nécessitera une opération, a précisé la formation américaine. La durée de l'absence de Noemi Rüegg, qui avait remporté la 1re étape de cette Vuelta dimanche pour fêter le plus beau succès de sa carrière professionnelle et endosser le maillot rouge de leader du général, n'est pas connue.

Vuelta féminine. Leader du général, la Suissesse Noemi Rüegg chute et abandonne

Vuelta féminineLeader du général, la Suissesse Noemi Rüegg chute et abandonne

Noemi Rüegg a chuté à 12 km de l'arrivée de la 2e étape lundi après avoir touché la roue arrière d'une de ses coéquipières, alors qu'elle était bien installée dans le peloton. La Zurichoise tenait la grande forme, elle qui avait terminé 2e de Milan-Sanremo ce printemps.

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