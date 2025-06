Champion de France avec Tarbes en 2010, vice-champion avec le même club cette année, sélectionneur de la Suède à l’Euro en 2019, François Gomez est un entraîneur reconnu à l’international. Son expérience a permis à la Suisse de se qualifier pour l'Euro féminin 2025.

François Gomez, l'homme qui a donné confiance aux Suissesses. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après avoir œuvré durant deux étés avec les U20 suisses, François Gomez (64 ans) a accepté de reprendre l’équipe seniors suisse en mars 2024. Sous sa houlette, les basketteuses helvétiques ont décroché une qualification pour l'Euro.

«C’est une personne qui a confiance en lui et aux autres et qui demande de se lâcher en attaque», résume Nancy Fora, meneuse à... Tarbes. «Pour moi, c’est un magicien, sourit la capitaine Evita Herminjard. Avec lui, chaque joueuse connaît son rôle précis et ses attentes.»

«J’attends des filles qu’elles défendent très très dur, qu’elles se partagent le ballon et qu’elles soient efficaces dans le jeu de transition, résume François Gomez. L’objectif est que chacune donne le meilleur d’elle-même pour bonifier le collectif.»

«En affrontant la Grèce (mercredi) et la Turquie (jeudi), on jouera la qualification pour les quarts de finale en moins de 24 heures, conclut le coach français.