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Paris-Roubaix Franziska Koch devance Vos et Ferrand-Prévot dans un final serré

ATS

12.4.2026 - 18:37

Coéquipière de la Genevoise Elise Chabbey au sein de la formation FDJ, la championne d'Allemagne Franziska Koch a remporté dimanche Paris-Roubaix pour la première fois. Elle a devancé dans un sprint à trois la Néerlandaise Marianne Vos et la Française Pauline Ferrand-Prévot, lauréate sortante.

Keystone-SDA

12.04.2026, 18:37

Franziska Koch (25 ans) a signé le quatrième succès de sa carrière en réussissant un sprint parfait alors qu'elle faisait face aux deux coéquipières de la formation Visma-Lease a Bike, avec lesquelles elles s'était échappée à 45 kilomètres de la ligne. Meilleure Suissesse, Elise Chabbey s'est classée 20e, au sein d'un groupe qui luttait pour la 6e place, à 2'20 de la gagnante.

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