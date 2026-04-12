Coéquipière de la Genevoise Elise Chabbey au sein de la formation FDJ, la championne d'Allemagne Franziska Koch a remporté dimanche Paris-Roubaix pour la première fois. Elle a devancé dans un sprint à trois la Néerlandaise Marianne Vos et la Française Pauline Ferrand-Prévot, lauréate sortante.

🤯 Exploit monumental de Franziska Koch qui coiffe Marianne Vos au sprint sur le Vélodrom de Roubaix ! Pauline Ferrand-Prévot monte sur le podium#LesRP #ParisRoubaixFemmes pic.twitter.com/NQvk0mJCV1 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 12, 2026

Keystone-SDA ATS

Franziska Koch (25 ans) a signé le quatrième succès de sa carrière en réussissant un sprint parfait alors qu'elle faisait face aux deux coéquipières de la formation Visma-Lease a Bike, avec lesquelles elles s'était échappée à 45 kilomètres de la ligne. Meilleure Suissesse, Elise Chabbey s'est classée 20e, au sein d'un groupe qui luttait pour la 6e place, à 2'20 de la gagnante.