Franziska Preuss, lauréate de la Coupe du monde en 2025, mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. L'Allemande l'a annoncé vendredi, lors d'un point de presse en visioconférence.

Franziska Preuss mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Après cette saison, c'est définitivement fini», a expliqué Franziska Preuss, sans préciser si les courses des Jeux olympiques à Anterselva seront ses dernières ou si elle s'alignera encore sur les trois dernières étapes de Coupe du monde après ces JO 2026.

Souvent ralentie par des maladies lors de sa carrière, Franziska Preuss a réalisé sa meilleure saison (sans tomber malade) lors de l'hiver 2024/25 (5 de ses 6 victoires individuelles), remportant la Coupe du monde et le titre mondial en poursuite (10 km).

Elle visera sa première médaille individuelle aux Jeux olympiques dans une semaine, sur le site d'Anterselva en altitude (1600 m). Aux JO, elle a remporté une médaille de bronze avec le relais féminin à Pékin en 2022.