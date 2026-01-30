  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Biathlon La lauréate de la Coupe du monde en 2025 va raccrocher

ATS

30.1.2026 - 14:12

Franziska Preuss, lauréate de la Coupe du monde en 2025, mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison. L'Allemande l'a annoncé vendredi, lors d'un point de presse en visioconférence.

Franziska Preuss mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison.
Franziska Preuss mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

30.01.2026, 14:12

«Après cette saison, c'est définitivement fini», a expliqué Franziska Preuss, sans préciser si les courses des Jeux olympiques à Anterselva seront ses dernières ou si elle s'alignera encore sur les trois dernières étapes de Coupe du monde après ces JO 2026.

Souvent ralentie par des maladies lors de sa carrière, Franziska Preuss a réalisé sa meilleure saison (sans tomber malade) lors de l'hiver 2024/25 (5 de ses 6 victoires individuelles), remportant la Coupe du monde et le titre mondial en poursuite (10 km).

Elle visera sa première médaille individuelle aux Jeux olympiques dans une semaine, sur le site d'Anterselva en altitude (1600 m). Aux JO, elle a remporté une médaille de bronze avec le relais féminin à Pékin en 2022.

Les plus lus

Novak Djokovic fait chuter Jannik Sinner et se hisse en finale !
Descente annulée : la malédiction s’acharne sur Crans-Montana !
Alexander Zverev : «J’ai dit à l'arbitre que c'était une connerie»
5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos
Donald Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Fed