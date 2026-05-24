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Giro Fredrik Dversnes surprend les sprinters à Milan

ATS

24.5.2026 - 17:16

Le Norvégien Fredrik Dversnes, présent dans une échappée de quatre coureurs, a remporté à la suprise générale dimanche la 15e étape du Tour d'Italie. Le quatuor de tête a résisté au retour des sprinters dans les rues de Milan.

Keystone-SDA

24.05.2026, 17:16

24.05.2026, 19:23

Fredrik Dversnes (Uno-X) a battu au sprint ses trois compagnons d'échappée, les Italiens Mirco Maestri, Martin Marcellusi et Mattia Bais, pour s'imposer avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton et la meute des sprinters à qui cette étape semblait pourtant promise.

Vainqueur pour la troisième fois en trois arrivées au sommet la veille à Pila, Jonas Vinegaard conserve le maillot rose de leader qu'il avait endossé samedi. Le Danois possède plus de deux minutes d'avance sur le Portugais Afonso Eulalio et l'Autrichien Felix Gall avant la dernière journée de repos lundi.

Une première pour Vingegaard

Jonas Vingegaard avait donc fait coup double samedi, pour s'emparer du maillot rose pour la première fois de sa carrière. A l'issue d'une étape courte (133 km) mais comprenant cinq ascensions pour 4350 mètres de dénivelé positif, il s'est imposé avec 49'' d'avance sur l'Autrichien Felix Gall et 58 sur l'Australien Jai Hindley.

En tête avant cette étape avec 33'' d'avance sur Vingegaard, le Portugais Afonso Eulalio s'est encore battu comme un lion mais a fini par lâcher à neuf kilomètres du sommet, avant de terminer à 2'49 du vainqueur. Vingegaard a attaqué à 4,6 kilomètres de l'arrivée après avoir fait rouler ses équipiers toute la journée pour contrôler une échappée d'une vingtaine de coureurs.

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