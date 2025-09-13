  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Prouesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

ATS

13.9.2025 - 12:56

Les sprinteuses suisses ont maîtrisé leur sujet dans les séries du 100 m, samedi aux Mondiaux de Tokyo. Géraldine Frey et Salomé Kora se sont toutes deux qualifiées pour les demi-finales. Blessée, Annik Kälin a en revanche échoué en qualification à la longueur, et sa participation à l'heptathlon est remise en question.

Prétendante au podium, Annik Kälin a manqué son affaire en qualifications à la longueur.
Prétendante au podium, Annik Kälin a manqué son affaire en qualifications à la longueur.
IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA

13.09.2025, 12:56

13.09.2025, 14:36

En lice dans la première des sept séries, Géraldine Frey a réalisé 11''25. La Zougoise a fini 3e d'une course gagnée par l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden (10''99). Salomé Kora a pour sa part pris la 2e place de la quatrième série, remportée par la championne olympique Julien Alfred en 10''93. La St-Galloise a couru en 11''23.

Les trois premières de chaque série se qualifiaient à la place. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de Julien Alfred, devant la Britannique Daryll Neita (10''94). Les demi-finales, qui réuniront 24 athlètes, sont prévues dimanche dès 13h20 (heure suisse), alors que la finale aura lieu à 15h13.

Annik Kälin, des larmes et des doutes

Annik Kälin a en revanche manqué son affaire à la longueur. La Grisonne, qui a ressenti des douleurs au pied droit sur son premier envol, a dû se contenter de cet essai valable, à 6m36, loin de la limite qualificative pour la finale (6m75). Elle n'a que cinq jours devant elle pour se refaire une santé avant l'heptathlon.

Mais ses larmes versées à l'issue de ce concours en disaient long. Son père et entraîneur Marco Kälin a d'ailleurs expliqué à SRF qu'elle se ferait examiner par le médecin de la fédération Patrik Noack dimanche avant de décider de participer ou non à l'heptathlon.

Déception également pour Joceline Wind, qui visait les demi-finales sur 1500 m. La Jurassienne bernoise a dû se contenter du 8e rang de sa série, en 4'04''29, alors que seules les six premières se qualifiaient pour le tour suivant. La «rookie» Lilly Nägeli a plus logiquement connu l'élimination (12e de la 1re série en 4'12''30).

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

