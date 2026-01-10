Leader de SB League, Fribourg Olympic n'a laissé aucune chance à lanterne rouge Lugano samedi. Les Fribourgeois se sont facilement imposés 117-75 devant leur public à la Halle Saint-Léonard.

Natan Jurkovitz et Fribourg Olympic n’ont laissé aucune chance à Lugano (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'effectif de Thibaut Petit a affiché sa large supériorité, sept joueurs marquant plus de 10 points et quatre plus de 15 (Offurum, Leyrolles, Jurkovitz et Colon). Avec ce succès, Olympic conserve la tête du classement, avec quatre points d'avance sur Genève.

Le champion en titre s'est aussi imposé samedi sur le parquet de Monthey (107-80). Les Lions menaient déjà de 17 points à la mi-temps pour signer un succès sans discussion.

Nyon a pour sa part concédé un revers cruel à Massagno. Les Vaudois ont été battus 93-92 sur un tir à trois points d'Edward Farmer à sept secondes de la sirène finale.