  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Basketball - SBL Fribourg Olympic détruit Monthey et file en demi-finale

ATS

25.4.2026 - 19:53

Fribourg Olympic a réglé le cas de Monthey 92-47 pour se qualifier pour les demi-finales de SBL. Ce succès en Valais permet aux Fribourgeois de remporter la série 3-0.

Keystone-SDA

25.04.2026, 19:53

25.04.2026, 20:19

Score à la mi-temps: 13-47! Autant dire que les joueurs de Thibaut Petit ont passé un match tranquille au Reposieux. A un moment, les Valaisans n'avaient inscrit que 29 points dont 17 par Kendrick Tchoua! Le centre a encore capté 12 rebonds, mais il fut bien seul face aux Fribourgeois. Massimiliano Dell'Acqua s'est fait plaisir côté Olympic avec 21 points pour un...7/11 à trois points.

Pully-Lausanne et Nyon ont eux réussi à repousser l'échéance. Les Lausannois ont battu Union Neuchâtel 93-77, tandis que les Nyonnais ont pris le meilleur sur les Lions de Genève 83-80. Union et les Lions mènent toutefois 2-1 dans leur série en best of 5.

Les Starwings ont eux aussi passé en trois matches après avoir dominé Massagno une troisième fois (89-86).

Les plus lus

«Fientes de poulets», «particules de cordelettes»: des éléments troublants
Poutine passe soudain du chef de guerre au gestionnaire de crise
Cadmium dans les flocons d'avoine: du poison au petit déjeuner?
Trump annule le déplacement de ses émissaires à Islamabad
Foule, grand soleil et piscine à mousse: Epesses a célébré les tracassets !
Lausanne se joue de Zurich et assure son maintien