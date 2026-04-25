Fribourg Olympic a réglé le cas de Monthey 92-47 pour se qualifier pour les demi-finales de SBL. Ce succès en Valais permet aux Fribourgeois de remporter la série 3-0.

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Score à la mi-temps: 13-47! Autant dire que les joueurs de Thibaut Petit ont passé un match tranquille au Reposieux. A un moment, les Valaisans n'avaient inscrit que 29 points dont 17 par Kendrick Tchoua! Le centre a encore capté 12 rebonds, mais il fut bien seul face aux Fribourgeois. Massimiliano Dell'Acqua s'est fait plaisir côté Olympic avec 21 points pour un...7/11 à trois points.

Pully-Lausanne et Nyon ont eux réussi à repousser l'échéance. Les Lausannois ont battu Union Neuchâtel 93-77, tandis que les Nyonnais ont pris le meilleur sur les Lions de Genève 83-80. Union et les Lions mènent toutefois 2-1 dans leur série en best of 5.

Les Starwings ont eux aussi passé en trois matches après avoir dominé Massagno une troisième fois (89-86).