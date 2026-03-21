Fribourg Olympic a passé une 24e journée de SBL très tranquille. Les joueurs de Thibaut Petit ont écrasé Massagno 98-51.

Le coach fribourgeois Thibaut Petit, ici en 2018 (archives). KEYSTONE

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La gifle fut telle que le coach fribourgeois a pu logiquement offrir du temps de jeu à tout le monde et reposé ses titulaires. Cinq hommes ont marqué plus de 12 points avec le meilleur total pour Ballard (18 pts) en 17'49.

Les Lions de Genève sont allés s'imposer 90-69 à Neuchâtel face à Union. Les huit joueurs genevois ont tous marqué au moins 7 points.

Pully-Lausanne a de son côté cédé au Tessin face à Lugano 102-90. Les Vaudois n'ont pas su contenir les offensives tessinoises avec trois hommes à plus de 22 points. Côté lausannois, seuls Milton (25 pts) et Granvorka (22) ont pu régater.

Dans sa salle du Rocher, Nyon a dominé Monthey 88-78.