Fribourg et son dauphin Genève se sont tranquillement imposés samedi en SB League. En déplacement au Tessin, le leader a écrasé Lugano (100-58) et les Lions ont gagné sur le parquet de Monthey (106-75).

Une promenade de santé pour Antonio Ballard et Olympic au Tessin. ats

Keystone-SDA ATS

L'entraîneur de Fribourg Thibaut Petit s'est même payé le luxe de faire jouer tout son effectif chez les Tigers. Résultat, les douze Fribourgeois sur la feuille de match ont au moins réussi un panier.

Champion en titre, Genève s'est pour sa part davantage reposé sur son cinq majeur. Le meneur américain Ja'Qualyn Gilbreath a marqué 29 points, avec six paniers à trois points. Les Lions ont été très habiles derrière l'arc avec un taux de réussite de 60%.

Au classement, Fribourg compte toujours six longueurs d'avance sur Genève et douze sur Pully-Lausanne, qui a battu Starwings Bâle samedi (99-89). Union Neuchâtel est deux points plus loin, mais les Neuchâtelois ont un match à rattraper.