  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

SBL Fribourg et Genève s’imposent facilement

ATS

21.2.2026 - 21:45

Fribourg et son dauphin Genève se sont tranquillement imposés samedi en SB League. En déplacement au Tessin, le leader a écrasé Lugano (100-58) et les Lions ont gagné sur le parquet de Monthey (106-75).

Une promenade de santé pour Antonio Ballard et Olympic au Tessin.
Une promenade de santé pour Antonio Ballard et Olympic au Tessin.
ats

Keystone-SDA

21.02.2026, 21:45

L'entraîneur de Fribourg Thibaut Petit s'est même payé le luxe de faire jouer tout son effectif chez les Tigers. Résultat, les douze Fribourgeois sur la feuille de match ont au moins réussi un panier.

Champion en titre, Genève s'est pour sa part davantage reposé sur son cinq majeur. Le meneur américain Ja'Qualyn Gilbreath a marqué 29 points, avec six paniers à trois points. Les Lions ont été très habiles derrière l'arc avec un taux de réussite de 60%.

Au classement, Fribourg compte toujours six longueurs d'avance sur Genève et douze sur Pully-Lausanne, qui a battu Starwings Bâle samedi (99-89). Union Neuchâtel est deux points plus loin, mais les Neuchâtelois ont un match à rattraper.

Les plus lus

Le monde du hockey sur glace retient son souffle avant la finale de rêve
Donald Trump veut placer les élections sous contrôle fédéral
Un Italien a dressé son chien pour se débarrasser illégalement de ses déchets
Hommage très politique au militant identitaire battu à mort à Lyon
Choc violent et patin dans l’œil : vive inquiétude pour une coureuse
Donald Trump annonce relever ses droits de douane mondiaux de 10% à 15%