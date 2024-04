Fribourg Olympic et Massagno seront bien au rendez-vous des demi-finales des play-off. Les deux meilleures équipes du pays ont bouclé en trois matches leur série respective.

Jonathan Kazadi, balle en main, affronte Xavier Ford durant cette rencontre KEYSTONE

ATS

Fribourg s’est imposé 73-62 à Nyon grâce, bien sûr, à la force de son collectif. Face à Pully Lausanne, Massagno a dû attendre le dernier quarter pour plier l’affaire (81-64).

Monthey et Vevey Riviera ne sont, pour leur part, plus menés que 2-1 devant respectivement le Lions de Genève et Union Neuchâtel. Battus deux fois dans leur salle, les Veveysans ont renversé le cours de la partie dans les ultimes minutes. Ils ont remporté le dernier quarter 23-11 pour l’emporter au final 76-67.

ats